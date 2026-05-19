14:28, 19 мая 2026Россия

В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

Белик: У Мерца странное представление о мире через разжигание военного конфликта
Елена Торубарова

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик ответил на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о давлении на Россию для проведения переговоров. Российский политик назвал такую позицию странной, передает РИА Новости.

«У канцлера Германии странное представление о переговорах и пути к миру через разжигание военного конфликта. Весьма топорное решение пытаться принудить Россию к миру, еще больше разжигая пожар войны на Украине», — обозначил Белик.

Парламентарий выразил мнение, что в Евросоюзе не думают о реальном мире для Украины, а лишь продвигают антироссийскую политику.

«Возможно, это фантомные боли о поражении во Второй мировой, возможно — личное и русофобия немецких элит», — заключил Белик, добавив, что «все попытки Берлина завоевать Россию заканчивались плачевно и для немецкого государства, и для простых немцев».

Ранее Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Москву, но Россия должна понять, что ей необходимо начать переговоры. Он также говорил о том, что Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы.

