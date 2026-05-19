Microsoft признала многолетний провал Windows

В Microsoft признали ошибку, которая годами мешала нормальной работе Windows

Корпорация Microsoft годами игнорировала проблему, которая приводила к серьезным сбоям Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Представители Microsoft признались в провале на конференции Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC) 2026. Оказалось, что до настоящего момента компания использовала неточные инструменты диагностики драйверов Windows. Это могло приводить к повышенному энергопотреблению и проблемам с автономностью ноутбуков на базе операционной системы (ОС) и нарушению нормальной работы.

В корпорации объяснили, что инженеры слишком поздно реагировали на проблемные драйверы сторонних производителей. Из-за этого программное обеспечение (ПО) могло вызвать высокую задержку при работе с компьютером, графические ошибки, звуковые помехи и снижение автономности. Так, часто ошибки в драйверах не позволяли компьютерам выключиться или переходить в режим сна — они заставляли устройство работать в фоновом режиме и тратить ресурсы.

В Microsoft рассказали, что с новой системой будут более тщательно проверять драйверы с точки зрения производительности, чтобы гарантировать стабильность и функциональность.

Ранее журналисты издания How-To Geek заявили, что в Windows 11 есть несколько необязательных функций, которые могут снизить работу операционной системы. К ним авторы отнесли функцию удаленного рабочего стола, телеметрию Windows и другие опции.