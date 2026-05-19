Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

TWZ: Армия США захотела новую ракету для ЗРК Patriot за миллион долларов

Армия США хочет получить новую зенитную управляемую ракету (ЗУР) для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Изделие должно стоить менее миллиона долларов, пишет TWZ.

В прошлую пятницу, 15 мая, руководитель программы развития оборонительных огневых возможностей армии США обратился с просьбой предоставить информацию о проектах недорогих перехватчиков (Low Cost Interceptor, LCI) для Patriot. «Цель этой инициативы — заключить несколько контрактов, которые позволят создать множество различных, эффективных и при этом доступных решений для перехвата ракет», — отметил руководитель отдела закупок армии генерал-майор Фрэнк Лозано.

В уведомлении разделили целевую сумму на четыре группы компонентов стоимостью по 250 тысяч долларов каждый. Военные планируют рассмотреть дешевый перехватчик и систему управления огнем, доступный ракетный двигатель, а также системы наведения и навигации. Также армия запрашивает информацию о подрядчике, который сможет собрать «лучшие в своем классе решения» в едином изделии.

Перспективные ракеты планируют интегрировать в существующие буксируемые пусковые установки M903. Более дешевый перехватчик повысит эффективность Patriot в ходе отражения налетов дронов и крылатых ракет.

В апреле в сети появились снимки уничтоженной Ираном батареи американского ЗРК Patriot. Объект могли уничтожить высокоточной баллистической ракетой.