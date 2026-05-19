16:07, 19 мая 2026

Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

Армия США хочет получить новую зенитную управляемую ракету (ЗУР) для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Изделие должно стоить менее миллиона долларов, пишет TWZ.

В прошлую пятницу, 15 мая, руководитель программы развития оборонительных огневых возможностей армии США обратился с просьбой предоставить информацию о проектах недорогих перехватчиков (Low Cost Interceptor, LCI) для Patriot. «Цель этой инициативы — заключить несколько контрактов, которые позволят создать множество различных, эффективных и при этом доступных решений для перехвата ракет», — отметил руководитель отдела закупок армии генерал-майор Фрэнк Лозано.

В уведомлении разделили целевую сумму на четыре группы компонентов стоимостью по 250 тысяч долларов каждый. Военные планируют рассмотреть дешевый перехватчик и систему управления огнем, доступный ракетный двигатель, а также системы наведения и навигации. Также армия запрашивает информацию о подрядчике, который сможет собрать «лучшие в своем классе решения» в едином изделии.

Перспективные ракеты планируют интегрировать в существующие буксируемые пусковые установки M903. Более дешевый перехватчик повысит эффективность Patriot в ходе отражения налетов дронов и крылатых ракет.

В апреле в сети появились снимки уничтоженной Ираном батареи американского ЗРК Patriot. Объект могли уничтожить высокоточной баллистической ракетой.

