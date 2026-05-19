В России отреагировали на заявление Литвы о Калининграде

Депутат Журавлев: Литва первая из НАТО предложила напасть на Калининград

Литва первая из всех стран НАТО призвала напасть на Калининград, забывая, что боевые действия будут проходить на ее территории, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у альянса есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы.

«Самые никчемные, крошечные и беспомощные всегда пищат громче остальных — это закон выживания, иначе ведь перестанут замечать и попросту растопчут. Вот и Литва, пожалуй, первая из всех стран НАТО так прямо и четко предлагает напасть на российскую Калининградскую область», — прокомментировал Журавлев.

Депутат подчеркнул, что Литва не собирается атаковать сама, а только призывает старших товарищей, выступая в роли провокатора. При этом страна забывает, что именно по ее территории может проходить наземный коридор из России к Калининграду, а именно это и будет сделано немедленно и решительно в случае любых попыток захвата, заключил парламентарий.

Заявление Будриса прокомментировал и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Экс-президент использовал фразу «чем меньше размер, тем более истошный лай», отметив, что за призывами политиков балтийских стран в действительности ничего не стоит.