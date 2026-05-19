Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

NC: Препарат от астмы монтелукаст помогает бороться с агрессивными опухолями

Популярный препарат от астмы монтелукаст может помочь организму бороться с агрессивными опухолями и повышать эффективность иммунотерапии. К такому выводу пришли ученые Северо-Западного университета США в исследовании, опубликованном в журнале Nature Cancer (NC).

Исследователи выяснили, что многие опухоли используют молекулу CysLTR1, чтобы «переключать» иммунную систему в выгодный для себя режим. С ее помощью рак заставляет некоторые белые кровяные клетки — нейтрофилы — подавлять иммунный ответ вместо борьбы с опухолью.

В экспериментах на мышах блокировка CysLTR1 с помощью монтелукаста замедляла рост опухолей, улучшала выживаемость и восстанавливала чувствительность к иммунотерапии. Эффект наблюдался при нескольких видах рака, включая тройной негативный рак молочной железы, меланому и рак кишечника.

Авторы работы отмечают, что монтелукаст уже давно одобрен для лечения астмы и аллергии, поэтому его потенциальное применение в онкологии может ускорить начало клинических испытаний. По словам ученых, препарат не просто подавлял вредные иммунные клетки, а фактически «перепрограммировал» их обратно на борьбу с опухолью.

Ранее ученые выяснили, что препараты для похудения снижают риск смерти и рецидива при раке груди.