Артистка с «Фабрики звезд» стала оперной певицей

Артистка с пятой «Фабрики звезд» Саша Балакирева стала оперной певицей

Звезда известного вокального телепроекта «Фабрика звезд 5» Саша Балакирева рассказала об изменениях в карьере. На новые видео артистки в социальных сетях обратило внимание издание Super.

39-летняя певица сообщила, что со времени завершения реалити-шоу получила профессиональное образование и посвятила жизнь классической опере.

Еще одним занятием Балакиревой стала работа в озвучании аниме. Песни в ее исполнении звучат в мультфильме «Красавица и дракон». Сама артистка отметила, что продолжает выступать, в том числе с живыми концертами. «Я тут, хотя мое творчество стало совсем другим», — заявила она.

