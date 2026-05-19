Артистка с «Фабрики звезд» стала оперной певицей

18:40, 19 мая 2026Культура

Артистка с пятой «Фабрики звезд» Саша Балакирева стала оперной певицей
Андрей Шеньшаков

Фото: Peopletalk / Legion-Media

Звезда известного вокального телепроекта «Фабрика звезд 5» Саша Балакирева рассказала об изменениях в карьере. На новые видео артистки в социальных сетях обратило внимание издание Super.

39-летняя певица сообщила, что со времени завершения реалити-шоу получила профессиональное образование и посвятила жизнь классической опере.

Еще одним занятием Балакиревой стала работа в озвучании аниме. Песни в ее исполнении звучат в мультфильме «Красавица и дракон». Сама артистка отметила, что продолжает выступать, в том числе с живыми концертами. «Я тут, хотя мое творчество стало совсем другим», — заявила она.

Ранее стало известно, что выпускница «Фабрики звезд» Корнелия Манго стала обладательницей трехкомнатной квартиры в Подмосковье.

