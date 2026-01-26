Участница «Фабрики звезд» похвасталась новой квартирой

Корнелия Манго показала интерьер квартиры в Красногорске

Выпускница «Фабрики звезд» Корнелия Манго стала обладательницей трехкомнатной квартиры в Подмосковье. О своем приобретении певица рассказала в передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Объект располагается в центре Красногорска и занимает 76 квадратных метров. Сделка была заключена в конце 2025 года, и Корнелии Манго не терпится сделать в квартире ремонт. Пустые белые стены вызывают у исполнительницы раздражение — на одной из них она хочет разместить 3D-панель. Спальня уже обустроена — в ней стоит кровать размера king size с мягким изголовьем и беговая дорожка. В гостиной серый угловой диван, а в детской, где спит годовалая дочь Корнелии, — гардероб и рабочая зона. Самый масштабный ремонт коснется кухни — она объединена с лоджией. Здесь певица хочет полностью обновить интерьер: Корнелия уже выбрала подходящие фасады для гарнитура, столешницу из натурального камня и стулья.

Квартира была куплена у собственника, но «эффект Долиной» не просто обошел артистку стороной, а даже сыграл на руку. По словам Корнелии, в разгар судебного конфликта с жильем Долиной рынок вторички просел, благодаря чему на покупку хватило накопленных средств. Процедуру сделки Манго предусмотрительно снимала на камеру, а у продавца попросили справку о психическом здоровье. Опасений у участницы «Фабрики звезд» не было изначально: собственнику было 27 лет, в его адекватности она не сомневалась. Квартиру покупали за наличные — как призналась певица, в банке ее за это даже поругали.

