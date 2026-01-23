Реклама

Экономика
08:22, 23 января 2026Экономика

Собчак показала ванную в новой квартире с плакатами из кладовки

Журналистка Собчак показала интерьер ванной в новой московской квартире
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: @xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак показала интерьер ванной комнаты в новой московской квартире. Кадрами знаменитость поделилась в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Помещение оформлено в бело-серых тонах с акцентами из черного дерева. Сама ванна выполнена из камня. Особое внимание привлекают светильники в виде рогоза с двух сторон от зеркала и уникальные китайские плакаты.

«Как я собираю свою коллекцию? Вот, например, эти редчайшие китайские плакаты 30-х годов прошлого века приехали со мной из Пекина 10 лет назад. И ждали своего часа в кладовке — я не знала, куда они подойдут, но понимала, что они мне нужны», — поделилась Собчак.

Ранее журналистка показала интерьер гостиной в московской квартиры, которую она обставляла сама. Среди особенностей комнаты — высокие двери, над которыми установлена жердочка с фигурами птиц на ней, паркет, уложенный елочкой, полки от пола до потолка, встроенные в стены, картина-барельеф с изображением балерины, а также стол, кресла и светильники необычной формы.

