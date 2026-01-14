Реклама

19:13, 14 января 2026Экономика

Собчак похвасталась интерьером в новой квартире

Собчак показала интерьер в новой квартире в Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «СОБЧАК»

Журналистка Ксения Собчак похвасталась интерьером в своей квартире в Москве, которую она обставила самостоятельно, без помощи дизайнера, в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах звезда показала одну из комнат квартиры. Интерьер помещения выполнен преимущественно в белом и серых тонах. Среди его особенностей — высокие двери, над которыми установлена жердочка с фигурами птиц на ней, паркет, уложенный елочкой, полки от пола до потолка, встроенные в стены, картина-барельеф с изображением балерины, а также стол, кресла и светильники необычной формы.

Знаменитость отметила, что увлекается дизайном интерьеров и гордится тем, какой получилась ее квартира. «Я печалюсь, потому что люди часто живут в однотипных пространствах (я называю это "дубайская дорогая гостиница") или копируют картинку пинтереста. Все гладенькое, ладненькое, но абсолютно никакое. Убеждена, что хороший дизайн — это про легкость, про вашу индивидуальность, умение сочетать сложные фактуры, эпохи и стили, и про слом «интерьерных» правил внутри правил», — заявила Собчак. Она добавила, что собирала свое пространство на протяжении многих лет при помощи антикварных магазинов, блошиных рынков и дилеров искусства.

В комментариях к публикации подписчики сравнили интерьер со шкатулкой, где «каждую деталь можно разглядывать часами», и кадрами из «Алисы в Стране чудес», но в другом измерении».

Ранее продюсер Яна Рудковская похвасталась садом с олимпийскими кольцами и кроликами, ремонтом которого она и ее супруг, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, занимались 10 лет.

