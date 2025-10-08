Рудковская похвасталась садом с олимпийскими кольцами и кроликами

Продюсер Рудковская показала сад с олимпийскими кольцами после 10 лет ремонта

Продюсер Яна Рудковская похвасталась подписчикам своим садом после 10 лет ремонта. Соответствующим видео она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Селебрити подчеркнула, что решила впервые показать, как выглядит ее сад, после многочисленных просьб подписчиков и друзей. «Я сняла в последние дни уходящего лета наш домашний сад с большими кроликами и шахматами, с олимпийскими кольцами и прудами с белыми лилиями. Мы создавали его с Евгением больше 10 лет», — подписала она публикацию.

Сад Рудковской и ее мужа олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко находится на одном участке с двухэтажным кирпичным домом серого цвета с колоннами. Просторная территория засажена аккуратно стриженными деревьями и цветами — туями, виноградом, гортензиями, лавандой. Пройти из одной зоны в другую можно по дорожкам, выполненным из камня. Помимо растений, продюсер показала на видео гостевой дом, зону отдыха с прудом и скамейкой, качели, садовые арки, имитирующие олимпийские кольца, небольшой водопад, колодец, а также несколько крупных фигур — львов, кроликов и шахматные фигуры. В кадр попали и собаки Рудковской.

Ранее сообщалось, что продюсер захотела заняться реконструкцией заброшенной дачи ювелира Карла Фаберже в Петербурге.