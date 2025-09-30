Рудковская решила возродить дачу Фаберже

Яна Рудковская объявила о реконструкции заброшенной дачи Фаберже

Заброшенную дачу ювелира Карла Фаберже могут восстановить. За возрождение поместья выступила продюсер Яна Рудковская. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Как призналась Рудковская, вместе с мужем Евгением Плющенко она планирует приобрести дачу создателя «яиц Фаберже», а также еще два объекта культуры. В данный момент звездные супруги ожидают объявления торгов. Целью покупки знаменитость называет дальнейшую реконструкцию.

Как рассказала Рудковская, вид усадьбы плачевен: сначала ее разграбили большевики, а впоследствии конструкции она пришла в аварийное состояние. Тем не менее, по словам продюсера, поместье несет в себе дух ушедшей эпохи. «Среди сгнивших стен и разбитых окон сохранилась не только память о великом мастере, но и следы его гениальности — солнечные часы из деревьев и скульптура в лесной глуши», — заявила продюсер. Там, где прежде Фаберже творил, осталась лишь тишина и вскрытый паркет, добавила Рудковская.

Ранее сообщалось о намерении певицы и бывшей жены рэпера Гуфа Айзы открыть дом престарелых. В этом доме она хотела бы жить в старости со своими пожилыми друзьями. Таким образом, Айза хочет «не напрягать» своих детей и внуков уходом за собой.