Айза решила открыть дом престарелых

Айза рассказала, что в будущем собирается открыть дом престарелых

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) заявила, что в будущем собирается открыть дом престарелых. Об этом она рассказала в шоу «Сессия», доступном в социальной сети «ВКонтакте».

По словам знаменитости, суть ее идеи состоит в том, чтобы в пожилом возрасте жить с друзьями в совместно купленном доме. «Со всеми друзьями мы заработаем уже себе денег, купим дом, будем вместе жить в этом доме престарелых. Мы наймем красивых медсестер, медбратьев, поваров. Чтобы не напрягать детей и внуков возиться с нами, стариками», — объяснила Айза.

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