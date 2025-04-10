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20:56, 10 апреля 2025Экономика

Айза решила открыть дом престарелых

Айза рассказала, что в будущем собирается открыть дом престарелых
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) заявила, что в будущем собирается открыть дом престарелых. Об этом она рассказала в шоу «Сессия», доступном в социальной сети «ВКонтакте».

По словам знаменитости, суть ее идеи состоит в том, чтобы в пожилом возрасте жить с друзьями в совместно купленном доме. «Со всеми друзьями мы заработаем уже себе денег, купим дом, будем вместе жить в этом доме престарелых. Мы наймем красивых медсестер, медбратьев, поваров. Чтобы не напрягать детей и внуков возиться с нами, стариками», — объяснила Айза.

Ранее сообщалось, что рэпер Паша Техник оставил в наследство шестилетнему сыну Ивану четыре квартиры в столице. Одну из них Ивлев (настоящая фамилия Паши Техника) приобрел ребенку по совету его матери, своей бывшей супруги Евы Карицкой.

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