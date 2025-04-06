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09:57, 6 апреля 2025Экономика

Стало известно о наследстве Паши Техника

Рэпер Паша Техник оставил шестилетнему сыну несколько квартир в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: @techniquepashalive

Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) оставил своему шестилетнему сыну Ивану несколько квартир в Москве. О наследстве артиста стало известно URA.RU.

Так, по совету бывшей жены Евы Карицкой, рэпер еще при жизни купил сыну четырехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров в одном из ЖК — точная локация этого жилья не уточняется.

Помимо этого, Ивлев владел квартирами в районах Перово и Некрасовка на востоке Москвы. На его имя также зарегистрирована квартира в 17-этажном панельном доме на Совхозной улице рядом со станцией метро «Люблино». Вся принадлежавшая рэперу недвижимость достанется сыну как единственному наследнику.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет.

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