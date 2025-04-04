Паша Техник умер в больнице в Таиланде

Паша Техник умер в больнице Таиланда, его отключили от аппарата жизнеобеспечения

Рэпер Паша Техник (настоящая фамилия Ивлев) скончался в больнице в Таиланде, его отключили от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на проект «Выжившие», который занимался сбором средств на лечение музыканта.

Рэперу было 40 лет. На прошлой неделе музыканта ввели в кому, у него диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.

В конце марта музыканта госпитализировали в Таиланде. Он оказался в коме после тяжелого отравления в результате приема запрещенных веществ. Его представитель приводил подробности, уточняя, что состояние рэпера критическое.