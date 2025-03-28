Российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, госпитализировали в Таиланде. Он оказался в коме после тяжелого отравления в результате приема запрещенных веществ. Комментируя новости о госпитализации, нарколог Василий Шуров заявил, что хороших вариантов исцеления у музыканта нет.
Сейчас артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Хронология событий
- В 2018 году исполнитель объявил, что его отправили на лечение в наркологическую клинику. Он заявил, что скоро фанаты увидят его «новеньким, свеженьким».
- В марте 2021 года Техника задержали за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Экспертиза признала, что он страдает от психического расстройства, вызванного употреблением наркотиков.
- 7 октября 2022 года рэпер оказался в реанимации после употребления наркотиков. Он впал в кому из-за передозировки седативными препаратами. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- 8 октября 2022 года Ивлева выписали из московской больницы. До этого он вышел из медикаментозной комы, медики оценивали его состояние как тяжелое.
- 7 ноября 2022 года исполнителя снова госпитализировали из-за передозировки. Незадолго до этого в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает лицо об асфальт.
- 16 апреля 2023 года рэпера решили оставить в реабилитационном центре до осени. До этого Ивлев заявлял, что проходит лечение и «выйдет нескоро».
- 6 июля 2023 года Пашу Техника задержали в Москве. Поводом стало изображение на его теле Карлсона с пропеллером в виде свастики.
- 14 августа 2023 года стало известно, что рэпер начал снова употреблять наркотики. Он вышел из рехаба за два месяца до этого.
- 20 декабря 2023 года глава ЛБИ Екатерина Мизулина обвинила Пашу Техника в пропаганде наркотиков. Она обратилась в МВД с призывом проверить рэпера.
- 21 марта активисты движения «Русская община» добились отмены концерта Ивлева в Барнауле. Отмечалось, что причиной стали «деструктивные тексты и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии».
Нарколог назвал состояние рэпера критическим
Психиатр-нарколог Василий Шуров оценил шансы Ивлева выйти из комы. «Там хороших вариантов нет. Он опять передознулся, опять в реанимации. Раз в год это случается. Я думаю, он сам себя передозировкой ввел в искусственную кому», — заявил врач.
Эксперт отметил, что исполнитель употребляет сильный транквилизатор, наркотики растительного происхождения, а также алкоголь. Сочетание этих веществ может вызвать кому, объяснил он.
Между тем менеджмент артиста уверен, что он сможет встать на ноги.
Сейчас Паша в тяжелом состоянии, ввели в искусственную кому, но вроде жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет
Ранее бывшая жена обвинила Техника в избиении на глазах у шестилетнего сына
В феврале Ева Карицкая опубликовала видео, на котором Ивлев отказывается покидать комнату ребенка и обвиняет экс-супругу в том, что она его провоцирует. Девушка также показала подписчикам осколки в подъезде, сообщив, что рэпер бил бутылки об дверь квартиры.
Распыленный перцовый баллончик, рукоприкладство, ребенок в слезах. Я долго терпела и не вызывала полицию, потому что жалко. Обычно спасали рехабы, но это уже слишком
Сам Техник заявил, что история была полностью выдумана бывшей женой, чтобы выпросить у него деньги, а прибывшие на вызов сотрудники «Росгвардии» просто сфотографировались с ним и уехали.
Техник известен своим вызывающим поведением
Паша Техник — российский рэпер и музыкальный продюсер. Является одним из основателей андерграундной хип-хоп группы Kunteynir, которую он собрал в 17-летнем возрасте в 2001 году. На протяжении большой части карьеры выступал на концертах в маске обезьяны. Широкая популярность Техника возросла после его выхода из тюрьмы — с 2008 по 2013 год артист отбывал наказание за хранение и распространение наркотиков. Рэпер известен эпатажным поведением и заявлениями, а также проблемами с употреблением запрещенных веществ и появлениями на публике в состоянии наркотической интоксикации.