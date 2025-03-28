Скандальный рэпер Паша Техник снова сорвался и впал в кому после передозировки. Выживет ли он на этот раз?

Нарколог Шуров допустил, что рэпер Паша Техник выйдет из комы

Российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, госпитализировали в Таиланде. Он оказался в коме после тяжелого отравления в результате приема запрещенных веществ. Комментируя новости о госпитализации, нарколог Василий Шуров заявил, что хороших вариантов исцеления у музыканта нет.

Сейчас артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Хронология событий

В 2018 году исполнитель объявил, что его отправили на лечение в наркологическую клинику. Он заявил, что скоро фанаты увидят его «новеньким, свеженьким».

В марте 2021 года Техника задержали за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Экспертиза признала, что он страдает от психического расстройства, вызванного употреблением наркотиков.

7 октября 2022 года рэпер оказался в реанимации после употребления наркотиков. Он впал в кому из-за передозировки седативными препаратами. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

8 октября 2022 года Ивлева выписали из московской больницы. До этого он вышел из медикаментозной комы, медики оценивали его состояние как тяжелое.

7 ноября 2022 года исполнителя снова госпитализировали из-за передозировки. Незадолго до этого в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает лицо об асфальт.

16 апреля 2023 года рэпера решили оставить в реабилитационном центре до осени. До этого Ивлев заявлял, что проходит лечение и «выйдет нескоро».

6 июля 2023 года Пашу Техника задержали в Москве. Поводом стало изображение на его теле Карлсона с пропеллером в виде свастики.

14 августа 2023 года стало известно, что рэпер начал снова употреблять наркотики. Он вышел из рехаба за два месяца до этого.

20 декабря 2023 года глава ЛБИ Екатерина Мизулина обвинила Пашу Техника в пропаганде наркотиков. Она обратилась в МВД с призывом проверить рэпера.

21 марта активисты движения «Русская община» добились отмены концерта Ивлева в Барнауле. Отмечалось, что причиной стали «деструктивные тексты и его появление в общественных местах в нетрезвом состоянии».

Нарколог назвал состояние рэпера критическим

Психиатр-нарколог Василий Шуров оценил шансы Ивлева выйти из комы. «Там хороших вариантов нет. Он опять передознулся, опять в реанимации. Раз в год это случается. Я думаю, он сам себя передозировкой ввел в искусственную кому», — заявил врач.

Эксперт отметил, что исполнитель употребляет сильный транквилизатор, наркотики растительного происхождения, а также алкоголь. Сочетание этих веществ может вызвать кому, объяснил он.

Между тем менеджмент артиста уверен, что он сможет встать на ноги.

Сейчас Паша в тяжелом состоянии, ввели в искусственную кому, но вроде жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет Менеджер Паши Техника

Ранее бывшая жена обвинила Техника в избиении на глазах у шестилетнего сына

В феврале Ева Карицкая опубликовала видео, на котором Ивлев отказывается покидать комнату ребенка и обвиняет экс-супругу в том, что она его провоцирует. Девушка также показала подписчикам осколки в подъезде, сообщив, что рэпер бил бутылки об дверь квартиры.

Распыленный перцовый баллончик, рукоприкладство, ребенок в слезах. Я долго терпела и не вызывала полицию, потому что жалко. Обычно спасали рехабы, но это уже слишком Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая

Сам Техник заявил, что история была полностью выдумана бывшей женой, чтобы выпросить у него деньги, а прибывшие на вызов сотрудники «Росгвардии» просто сфотографировались с ним и уехали.

Техник известен своим вызывающим поведением

Паша Техник — российский рэпер и музыкальный продюсер. Является одним из основателей андерграундной хип-хоп группы Kunteynir, которую он собрал в 17-летнем возрасте в 2001 году. На протяжении большой части карьеры выступал на концертах в маске обезьяны. Широкая популярность Техника возросла после его выхода из тюрьмы — с 2008 по 2013 год артист отбывал наказание за хранение и распространение наркотиков. Рэпер известен эпатажным поведением и заявлениями, а также проблемами с употреблением запрещенных веществ и появлениями на публике в состоянии наркотической интоксикации.