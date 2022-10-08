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Паша Техник вышел из комы

«112»: Паша Техник вышел из комы и сейчас находится в сознании

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российский рэпер Паша Техник вышел из комы и сейчас находится в сознании. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

При этом отмечается, что его состояние все еще оценивается как тяжелое. Паша Техник останется в отделении реанимации и интенсивной терапии, рассказали врачи.

О госпитализации Паши Техника стало известно 7 октября. У исполнителя произошел припадок из-за передозировки седативными препаратами. Момент, когда его без сознания выносили из дома до машины скорой помощи, попал на видео. Позднее в больнице рэпера подключили к ИВЛ. Медики также ввели его в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние.

Уже позже появились данные, что российскому рэперу диагностировали перелом носа. Помимо этого, медики выявили пневмофиброз и пневмонию. Психиатр артиста также назвал возможную причину припадка рэпера.

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Варвара Кошечкина
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