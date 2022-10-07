Психиатр Паши Техника назвал возможную причину припадка рэпера

Нарколог Паши Техника назвал интоксикацию и «синдром отмены» причинами припадка рэпера

Личный психиатр-нарколог рэпера Паши Техника Ивери Кизицкий оценил состояние музыканта. Его слова передает РЕН ТВ.

Как уточнил врач, у рэпера нет эпилепсии, однако это не исключает возможность наступления серии эпилептических припадков. По его словам, припадок мог быть вызван состоянием интоксикации в сочетании с синдромом отмены — комплексом реакций организма, которые возникают в ответ на прекращение приема или снижение дозы определенных веществ.

«На пике "синдрома отмены" всегда могут быть судороги, скорее всего, это были они», — выдвинул предположение Кизицкий. Он посчитал, что причиной припадка могла стать передозировка психоактивными веществами — какими именно, он не отметил. Врач добавил, что ранее Техника также госпитализировали из-за похожей ситуации.

О том, что Паша Техник оказался в реанимации, стало известно ранее 7 октября. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи решили погрузить музыканта в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать его состояние.