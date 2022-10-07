Рэпера Пашу Техника подключили к аппарату ИВЛ

Врачи погрузили рэпера Пашу Техника в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ

Российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом пишет Baza.

По информации издания, врачи решили погрузить музыканта в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать его состояние.

Уточняется, что артиста госпитализировали 7 октября около 12:00 мск.

О том, что Паша Техник оказался в реанимации, сообщила его подруга Катерина Маевская. «Давайте потом, я в **** просто еще. Никто ничего не говорит — как он, что он. У меня сейчас разорвется сердце», — написала она. Бывшая жена рэпера Карицкая, в свою очередь, пожелала «гореть в аду» людям, которые знали, что у рэпера эпилепсия, но все равно предлагали ему наркотики.

Позже стало известно, что музыкант в настоящее время находится в Боткинской больнице из-за передозировки седативными препаратами. Хип-хоп-артист смешал бутират, кодеин и ксанакс. В лечебном учреждении у страдающего эпилепсией Техника произошел второй приступ, он начал задыхаться, изо рта у него пошла пена.