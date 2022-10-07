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Появились подробности госпитализации Паши Техника

Mash: рэпер Паша Техник впал в кому из-за передозировки седативными препаратами
Паша Техник

Паша Техник. Кадр: ЛЕГЕНДАРНЫЕ НАРЕЗКИ / YouTube

Появились подробности госпитализации российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в настоящее время музыкант находится в Боткинской больнице. Он впал в кому из-за передозировки седативными препаратами. Хип-хоп-артист смешал бутират, кодеин и ксанакс. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая вызвала скорую. В больнице у страдающего эпилепсией Техника произошел второй приступ, он начал задыхаться, изо рта у него пошла пена.

О том, что Паша Техник оказался в реанимации, стало известно ранее в пятницу. Нынешняя подруга рэпера Катерина Маевская написала в своем Telegram-канале: «Давайте потом, я в **** просто еще. Никто ничего не говорит — как он, что он. У меня сейчас разорвется сердце». Бывшая жена рэпера Карицкая, в свою очередь, пожелала «гореть в аду» людям, которые знали, что у рэпера эпилепсия, но все равно предлагали ему наркотики.

Крах однополярного мира


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Марина Погосян
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