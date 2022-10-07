Рэпер Паша Техник оказался в реанимации после употребления наркотиков

Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) оказался в реанимации после употребления наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Рифмы и панчи».

Отмечается, что артист может находиться в коме. Информацию об этом подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая. «Мне без разницы, что Паша Техник сам виноват. Все, кто с ним употреблял и звал попить запрещенные вещества — горите в аду. Как, зная, что у человека эпилепсия и за месяц это уже третий раз, нормально употреблять и всем говорить, что Паша абсолютно трезвый?» — заявила она.

Нынешняя девушка рэпера Катерина Маевская написала в своем Telegram-канале: «Давайте потом, я в **** просто еще. Никто ничего не говорит, как он, что он. У меня сейчас разорвется сердце».

В июне 2020 года в подмосковной Балашихе Паша Техник был остановлен сотрудниками ДПС, когда находился в состоянии опьянения. Экспертиза обнаружила у него психическое расстройство, вызванное употреблением наркотических веществ. Тогда за нетрезвое вождение рэпер провел в тюрьме 11 месяцев.