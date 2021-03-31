Рэпер Паша Техник оказался в тюрьме за пьяное вождение

Российского хип-хоп-исполнителя Пашу Техника задержали в Москве за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, рэпер находится в тюрьме уже несколько месяцев, ему вынесли приговор в сентябре 2020 года, назначив срок заключения 11 месяцев и запрет на вождение автомобиля на два года.

Как пишет канал, сотрудники ДПС остановили машину Техника 17 июня 2020 года в Балашихе, около поселка Безменково-2. Оказалось, что рэпер ранее уже попадал в ДТП, будучи нетрезвым. За повторное задержание в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, ранее исполнитель уже отбывал наказание за хранение наркотиков.

Рэпера задержали, он признал вину, сообщает Baza. Кроме того, по информации издания, экспертиза признала, что Техник страдает от психического расстройства, вызванного употреблением наркотиков. В декабре 2020-го его отправили на рехаб в тюрьму.