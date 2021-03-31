Генпрокуратуру попросили проверить Моргенштерна на пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении российского хип-хоп-артиста Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Лиги, члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной.

«По поводу Моргенштерна. Не озвучивали еще эту тему публично. Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру в связи с действиями данного исполнителя», — заявила Мизулина в ходе конференции, посвященной информационной безопасности детей.

По словам директора Лиги, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде». В случае выявления фактов нарушений законодательства организация попросила правоохранительные органы привлечь артиста к ответственности.

26 марта сообщалось, что член общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты и основатель движения по борьбе с алкоголем и наркотиками «АнтиДилер» Дмитрий Носов попросил президента России Владимира Путина привлечь Моргенштерна к ответственности. По его словам, в своих песнях хип-хоп-артист открыто пропагандирует запрещенные вещества и детскую порнографию.