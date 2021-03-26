Путина попросили разобраться с Моргенштерном

Член общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты и основатель общественного движения по борьбе с алкоголем и наркотиками «АнтиДилер» Дмитрий Носов попросил президента России Владимира Путина привлечь рэпера Моргенштерна к ответственности. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, в своих песнях рэпер открыто пропагандирует наркотики, детскую порнографию, призывает девушек к порнографическим действиям. «Общественность, лидеры мнений возмущены: мы получаем миллионы обращений с просьбой разобраться в вопросе. Но разобраться в нем, наверное, можете только вы [Владимир Путин]», — заявил Носов.

Он также попросил российского президента обратиться в Генеральную прокуратуру, администрацию президента или правительство страны, чтобы привлечь Моргенштерна к ответственности.

В своем обращении Носов также призвал министра обороны Сергея Шойгу разобраться, почему артист не служил в армии, и попросил рассмотреть возможность призвать рэпера в ряды Вооруженных сил.

Ранее Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни авторства Олега Лихачева «Владимир Путин — молодец». Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора.