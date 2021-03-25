Моргенштерна засудили из-за песни «Владимир Путин — молодец»

Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни авторства Олега Лихачева «Владимир Путин — молодец». Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева "Владимир Путин — молодец" и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора», — постановил судья.

Истцу было отказано в публичном извинении рэпера.

В декабре 2020 года сообщалось о том, что казанский тамада и автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев захотел подать в суд на рэпера Моргенштерна за то, что тот использовал его композицию. Тогда мужчина направил досудебные претензии и потребовал с музыканта компенсацию в размере 300 тысяч рублей.