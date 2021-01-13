Моргенштерна обвинили в плагиате

К уфимскому рэперу Моргенштерну подали иск, его обвиняют в плагиате. Об этом сообщает РБК.

Иск поступил в Кировский районный суд Уфы во вторник, 12 января. Истец заявляет о том, что Моргенштерн нарушил его интеллектуальные права и требует признать незаконным использование песни рэпером. Пока неизвестно, о каком музыкальном произведении идет речь.

Заявление принято к рассмотрению судьей. Личность заявителя и обстоятельства, изложенные в иске, не раскрываются.

В декабре прошлого года депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков раскритиковал песню Моргенштерна «Я съел деда» во время заседания Госдумы. 18 декабря прокуратура Санкт-Петербурга подала иск в Колпинский районный суд с требованием о запрете в России композиции рэпера.