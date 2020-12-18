Прокуратура потребовала запретить аниме и Моргенштерна в России

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием о запрете в России отдельных аниме-сериалов и композиции Моргенштерна. Об этом уведомляет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Суд зарегистрировал административные исковые заявления о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — передается в сообщении.

Отмечается, что заявление подано на сериал «Тетрадь смерти», который является одним из наиболее популярных японских мультфильмов в мире. Под угрозой запрета также оказались аниме «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор» и «Эльфийская песнь». Кроме того, был подан иск на песню уфимского рэпера Моргенштерна «Я съел деда».

«Дела приняты к производству», — отметили в пресс-службе.

Колпинскому районному суду предстоит просмотреть сериалы и прослушать песню для выявления оснований на запрет произведений.