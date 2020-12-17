Зрители сериала от Netflix пожаловались на обилие секс-сцен с подростками

Зрители сериала «Хрупкие создания» от Netflix пожаловались на обилие почти порнографических сцен секса с персонажами-подростками. Своим мнением о шоу интернет-пользователи поделились в Twitter.

Пользователи сети объяснили, что шоураннеры добавили такое количество «сцен обнаженки и секса, чтобы компенсировать отсутствие последовательного сюжета».

about tiny pretty things i hope the producers are seeing the bad reactions about so many sex scenes, sometimes we truly just want a crime series with ballet — sayu⁷ (@yoonamus) December 16, 2020

«Надеюсь, что создатели сериала "Хрупкие создания" увидят негативную реакцию зрителей на обилие секс-сцен и поймут, что нам [зрителям] просто нужна хорошая криминальная драма про балет»

В частности, сериал раскритиковали за секс-сцены с персонажами-подростками, отметив, что у проекта есть огромный потенциал истории о чернокожей женщине, стремящейся к успеху в привилегированном виде спорта для белых. Но в итоге получилось шоу о сексе, отмечают зрители. «Почему Netflix так одержим сексуализированием несовершеннолетних?» — спросил у шоураннеров один из юзеров.

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Подростковая теледрама «Хрупкие создания» основана на одноименном романе Соны Чарайпотра и Дониэля Клейтон и рассказывает об учениках элитной балетной академии.

В августе пользователи сети раскритиковали Netflix из-за афиши фильма «Милашки», на которой изображена группа школьниц в характерных для тверка танцевальных позах. Тогда Netflix извинился и сменил плакат, однако в начале октября на стриминговую платформу подали в суд, обвинив ее в продвижении непристойных визуальных материалов с изображением детей.