Netflix обвинили в сексуализации малолетних за фильм о тверкающих школьницах

Сервис Netflix подвергся обвинениям в сексуализации малолетних за фильм «Милашки» об увлекшихся тверком школьницах. Пользователи соцсетей вынудили онлайн-кинотеатр принести извинения в своем официальном Twitter.

«Netflix, это что за хрень?» — написал в своем Twitter пользователь @littlewarrior9, выложив плакат «Милашек» и их синопсис в онлайн-кинотеатре. «Это омерзительно. Несовершеннолетние не должны подвергаться такой сексуализации». Пост собрал более 44 тысяч ретвитов и более 164 тысяч лайков.

Описание картины в Netflix гласило: «11-летняя Эми очаровывается командой танцовщиц тверка. Надеясь вступить в нее, она начинает открывать свою женственность, бросая вызов традициям своей семьи». На плакате была изображена группа школьниц в характерных для тверка танцевальных позах.

После этой критики Netflix выступил с извинениями: «Мы глубоко сожалеем о неуместном плакате, который мы использовали для фильма "Милашки". Это было неправильно и к тому же не отражало суть этого французского фильма, выигравшего один из призов "Сандэнса". Мы поменяли плакат и описание».

«11-летняя Эми начинает бунтовать против консервативных традиций своей семьи, когда очаровывается свободолюбивой танцевальной командой», — говорится в новом синопсисе «Милашек» на Netflix.

Сами «Милашки» при этом появятся на Netflix только 9 сентября. В настоящий момент в сервисе можно посмотреть трейлер картины. Фильм француженки Мамуны Дукуре выиграл приз за лучшую режиссуру в международном конкурсе фестиваля «Сандэнс»-2020, а также был показан в программе детско-юношеского кино «Поколения» на Берлинале-2020.