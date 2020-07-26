Российский сериал обвинили в «пропаганде ЛГБТ и феминизма»

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор на сервис more.tv, разместивший российский сериал «Чики». Фотографии заявления она разместила на своей странице в Instagram.

По словам Баранец, сериал «направлен на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и феминизма» и, несмотря на это, находится в открытом доступе в сети. Она обратила внимание на то, что главные героини фильма работают проститутками, и сериал содержит «сцены физического и психологического насилия». Также омбудсмена возмутило то, что «много внимания в сериале уделено гомосексуальной половой ориентации» несовершеннолетнего персонажа и «одобрительное и равнодушное отношение матери» к его поведению.

Кроме того, Баранец указала на наличие в сериале героев мужского пола, выступающих в качестве «исключительно сутенеров, бывших уголовников, бандитов», а также «безвольных и ни на что неспособных личностей». Омбудсмен увидела в этом «пропаганду феминизма» и действия, направленные на унижение по признаку пола, возбуждение ненависти и вражды.

Ольга Баранец просит ведомства привлечь владельцев и администраторов платформы, предоставляющих свободный доступ к сериалу, к административной ответственности.

Комедийная драма «Чики» рассказывает о трех проститутках, которым подруга предложила открыть собственный бизнес и начать новую жизнь. Первые две серии были размещены на платформе more.tv 4 июня 2020 года. Главные роли в проекте исполнили Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова и Алена Михайлова.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix отменил съемки турецкого сериала If Only («Если бы») с персонажем-геем. Турецкие власти отказались выдавать лицензию продюсерам нового проекта, объяснив, что недовольны наличием гомосексуального персонажа в сериале. В Netflix заявили, что не будут менять сценарий.