На создателей «Очень странных дел» и Netflix подали в суд из-за плагиата

На создателей сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Даффера и студию Netflix подали в суд. Истец — компания Irish Rover Entertainment обвинила их в плагиате. Об этом пишет издание The Wrap.

Как заявили в компании-истце, многие детали и сюжет «Очень странных дел» украдены из сценария под названием «Тотем», разработанного авторами Джеффри Кеннеди и Аароном Симсом. Впоследствии Симс перешел на работу в Netflix, где создавал концепт-арты для первых сезонов «Очень странных дел».

В сценарии «Тотема» тоже есть девочка Кими с необычными способностями. Она помогает друзьям найти портал в другой мир и помогает им в борьбе с обитающим там сверхъестественным монстром. Юристы Netflix отрицают обвинения, заявляя, что сценарий «Очень странных дел» создан исключительно братьями Даффер, а автор «Тотема» Джеффри Кеннеди просто хочет заработать денег, раздув скандал вокруг успешного проекта.

В 2018 году режиссер Чарли Кесслер подавал в суд на создателей «Очень странных дел» Мэтта и Росса Дафферов за плагиат в сериале. Он утверждал, что авторы сериала использовали сюжет его короткометражного фильма «Монток» и сценарий полнометражной ленты «Проект Монток». За день до суда Кесслер отозвал свой иск.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году, его продлили на четвертый сезон.