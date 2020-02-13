Данила Козловский показал трейлер «Чернобыля» и ответил на обвинения в плагиате

Central Partnership / YouTube

Актер и режиссер Данила Козловский попросил не сравнивать его фильм «Чернобыль: Бездна» с вышедшим в мае 2019 года сериалом HBO о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Он опубликовал в Instagram пост с объяснениями, почему его работу нельзя обвинить в плагиате или назвать «ответом» западному проекту, показав также трейлер ленты.

«Сериал "Чернобыль" вышел в начале мая прошлого года, пятого числа. Съемки же нашей картины стартовали 18 мая того же года. Ровно через 13 дней. То есть, если бы это был наш ответ, тогда на подготовку, написание сценария, поиск финансирования, утверждение локаций, согласование съемок, поиск и утверждение артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных, в Будапеште) и много чего другого у нас было бы всего 13 дней», — написал Козловский.

Артист добавил, что тема заслуживает того, чтобы о ней создавались фильмы в разных жанрах, и что «странно тогда их будет называть плагиатом».

Трейлер впервые появился на YouTube-канале Central Partnership 10 февраля. На момент написания заметки он собрал более 1,3 миллиона просмотров. В подписи к видеоролику указано, что сюжет фильма вращается вокруг пожарного Алексея, инженера Валерки и военного водолаза Бориса, которые занимаются ликвидацией последствий аварии на АЭС, пытаясь предотвратить еще большую катастрофу, грозящую превратить часть европейского континента в необитаемую пустыню. Премьера фильма запланирована на 2020 год.

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