В России потребовали запретить сериал «Чернобыль» и засудить создателей

Представители партии «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к британскому телевизионному сериалу «Чернобыль». Об этом в четверг, 13 июня, сообщает ТАСС.

Глава исполкома центрального комитета партии Сергей Малинкович назвал сериал гадостным и обвинил его создателей в клевете. Проект посчитали «идеологической манипуляцией», призванной «опорочить и демонизировать образ советской власти и советских людей».

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«Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во-вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ [(«Клевета»)] за публичную клевету», — заявил Малинкович. Он подчеркнул, что «Чернобыль» верно описывает хронологию событий катастрофы на атомной электростанции, однако лживо показывает «моральный климат в советском обществе».

12 июня американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», попросил посетителей чернобыльской зоны отчуждения уважительно относиться к месту катастрофы.

Мини-сериал «Чернобыль» начал выходить на телеканале HBO 6 мая. В пяти сериях рассказывается о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС, и его последствиях.

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