Роскомнадзор рассмотрит требование коммунистов удалить «Чернобыль»

Роскомнадзор получил обращение от партии «Коммунисты России» с требованием запретить сериал «Чернобыль». Об этом сообщает РИА Новости.

В надзорном ведомстве пояснили, что приняли документ на рассмотрение. Ответ поступит в установленном порядке.

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13 июня стало известно, что представители партии «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к британскому телевизионному сериалу «Чернобыль».

«Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во-вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ [(«Клевета»)] за публичную клевету», — заявил глава исполкома центрального комитета партии Сергей Малинкович, добавив, что проект призван опорочить и демонизировать образ советской власти и советских людей.

Мини-сериал «Чернобыль» начал выходить на телеканале HBO 6 мая. В пяти сериях рассказывается о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС, и его последствиях.

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