Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к Чернобыльской зоне отчуждения. Он сделал заявление на своем Twitter-аккаунте.

В посте Мазин написал, что считает «замечательным» тот факт, что из-за сериала люди отправились посмотреть на Припять и АЭС. Однако он добавил, что «видел все эти фотографии», намекая на провокационный снимок, который сделала одна из пользовательниц Instagram. Девушка снялась в частично расстегнутом защитном костюме, из-под которого было видно ее нижнее белье. В настоящее время публикация, вызвавшая массу негативных отзывов, удалена.

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«Если вы туда едете, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Уважайте тех, кто пострадал от нее и пожертвовал собой», — написал сценарист.

Ранее сообщалось, что после выхода американского сериала «Чернобыль» туристы стали в разы больше интересоваться белорусской частью Чернобыльской зоны отчуждения. Если в марте в зоне отчуждения побывало 7 человек, то в апреле уже 64, а весь график на июнь и июль уже расписан.

Мини-сериал «Чернобыль» начал выходить на телеканале HBO 6 мая. В пяти сериях рассказывается о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС и его последствиях.

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