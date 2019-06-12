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Откровенные фотографии блогеров в Чернобыле разозлили пользователей сети

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Пользователи сети раскритиковали Instagram-моделей за публикацию откровенных фотографий, снятых в Чернобыльской зоне отчуждения. На это обратило внимание издание The Sun.

Под фотографией пользовательницы nz.nik появилось больше двух тысяч комментариев. Авторы многих из них сочли фотосессию в городе Припять оскорбительной. «Это отвратительно и неуважительно по отношению к жертвам трагедии. Надеюсь, вы гордитесь тем, что продаете свое тело за "лайки"», — написал один из них. «Очень неуважительно. Поздравляю, вы теперь знамениты благодаря своему эго, невежеству и неуважению», — прокомментировал другой. «Когда нет мозгов и уважения», — добавил третий.

При этом нашлись и те, кто поддержал девушку и назвал критикующих ее пользователей полицией нравственности.

Сценарист американского сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин прокомментировал у себя в Twitter-аккаунте фотографии путешественников. «Это замечательно, что "Чернобыль" вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы», — говорится в сообщении.

Ранее 12 июня сообщалось, что после выхода американского сериала «Чернобыль» число туристов, интересующихся зоной отчуждения, заметно возросло. По словам организаторов экскурсий, если следовать инструктажу, то полученные дозы радиации будут минимальными.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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