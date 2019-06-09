В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Украинские пограничники задержали трех молодых людей, пробравшихся в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, трое жителей города Ровно и Ровенской области в амуниции забрались в запретную зону ради экстремального отдыха. Предположительно, мужчины вдохновились сюжетом телесериала о катастрофе в Чернобыле.

Нарушителям назначен административный штраф.

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Сериал «Чернобыль» вышел 6 мая на американском канале HBO. Сообщалось, что он получил наивысшую оценку зрителей (9,6 балла), оказавшись на первом месте в рейтинге лучших шоу всех времен.

В апреле стало известно, что в Белоруссии открыли два туристических маршрута в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По словам заместителя директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, пока это больше похоже на эксперимент.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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