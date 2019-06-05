Любителям сериала «Чернобыль» напомнили об опасности поездок в зону отчуждения

Ростуризму необходимо обратиться к гражданам и попросить их не путешествовать в Чернобыль. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, говоря о тех, кто оказался под впечатлением от одноименного сериала HBO. Его слова передает агентство «Москва».

«Любой, кто учился в школе, прекрасно знает, что радиация очень долго остается в таких местах и ехать туда — это на самом деле неоправданный риск», — подчеркнул политик.

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Первый эпизод сериала «Чернобыль», снятого американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky, вышел 6 мая. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Сериал об одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей.

В апреле 2019 года власти Белоруссии открыли в Чернобыльской зоне отчуждения два туристических маршрута. Организаторы утверждают, что доза радиации, которую получат путешественники, будет незначительной и не нанесет вреда.

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