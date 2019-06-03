В четвертой серии «Чернобыля» нашли киноляп

В четвертом эпизоде сериала «Чернобыль» допустили киноляп. На ошибку создателей шоу обратил внимание пользователь Facebook Сергей Дода.

«В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы», — написал он и выложил скриншот серии «Счастье всего человечества». В комментариях он пояснил, что речь идет о памятнике в Киеве.

Монумент был открыт 26 апреля 2011 года — в день 25-й годовщины аварии на ЧАЭС. Его не могло быть на момент событий, происходящих в сериале.

30 мая сообщалось, что «Чернобыль» оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей. Проект набрал 9,6 балла и обогнал сериалы «Планета Земля 2», «Братья по оружию», «Планета Земля», «Во все тяжкие» и «Игра престолов».

Первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел 6 мая. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк. Главные роли в нем исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли. Сценаристом стал Крейг Мазин, работавший над такими картинами, как «Без чувств», «Супергеройское кино» и «Человек-ракета».

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