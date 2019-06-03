Британскую сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»

Сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит заявила в Twitter, что не понимает, почему в сериале «Чернобыль» отсутствуют темнокожие актеры. Ее пост в Twitter вызвал резкую негативную реакцию со стороны других интернет-пользователей, в том числе русскоязычных.

«Посмотрела два эпизода "Чернобыля", очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?» — написала девушка.

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Свит сослалась на слова создателей сериала, которые на вопрос про британские акценты актеров заявили, что этот нюанс не влияет на сюжет «Чернобыля». «В стране есть столько великих темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в "Чернобыле". Я думаю, что я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует», — добавила она.

В комментариях к посту девушку обозвали, в частности, «sjw-сукой» (social justice warrior — борец за социальную справедливость), призвали выучить историю и высмеяли за ее пост. Свит выразила удивление негативной реакцией на ее слова, отметив, что ей также прислали множество гомофобных и расистких сообщений.

30 мая сообщалось, что сериал «Чернобыль» оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, обойдя «Игру престолов».

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