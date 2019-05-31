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Стивен Кинг уподобил Трампа ответственным за взрыв в Чернобыле

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Американский писатель Стивен Кинг заявил, что сериал «Чернобыль» производства телеканала HBO заставил его задуматься о президенте США Дональде Трампе. Об этом он поразмышлял в Twitter.

По его словам, американский лидер — «человек посредственного интеллекта», который не понимает объема ответственности за «экономическую и глобальную» мощь страны. Точно так же, пояснил писатель, не осознавали серьезность происходящего люди, отвечавшие за ядерный реактор в Чернобыле.

Первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел 6 мая. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк. Главные роли в нем исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли.

Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции произошел выброс радиоактивных веществ, облучению подверглись более восьми миллионов жителей Украины, Белоруссии и России. Радиоактивному загрязнению подверглись 14 российских регионов. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, в которую входят города Припять, Чернобыль и 74 села.

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