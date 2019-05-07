Стивен Кинг выдвинул свою теорию окончания «Игры престолов»

Американский писатель Стивен Кинг предположил, кто мог бы занять Железный трон в финале «Игры престолов». О своей версии завершения фантастической саги он рассказал в Twitter.

«Предположим — просто предположим, — что Джон и Дени умрут (вместе с Серсеей, конечно). Предположим — просто предположим, — что Железный трон в итоге займет некий маленький мужчина с большим сердцем?» — написал Кинг, намекая на карлика Тириона Ланнистера.

В следующей публикации, комментируя предположения пользователей о том, что Железный трон могла бы занять Санса Старк, писатель отметил, что девушка слишком холодна для того, чтобы править Вестеросом.

Ранее кинокритик Адам Розенберг пожаловался на четвертую серию заключительного сезона «Игры престолов», вышедшую в воскресенье, 5 мая. Он заявил, что в этом эпизоде герои эпопеи вели себя нелепо, совершали нехарактерные для них поступки лишь для того, чтобы подвести сюжетную линию к финалу.

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