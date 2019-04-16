Серсея из «Игры престолов» пожаловалась на закадровый секс с одним из персонажей

Актриса Лина Хиди, известная по роли королевы Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», прокомментировала одну из сцен премьерной серии восьмого сезона сериала. Ее слова передает Entertainment Weekly.

Внимание! Далее следуют спойлеры к первому эпизоду восьмой части «Игры престолов».

Хиди высказалась об оставшейся за кадром сцене секса Серсеи с Эуроном Грейджоем. В премьерной серии Эурон, предоставивший королеве флот и приплывший с армией, требует от нее физической близости, намеками угрожая забрать военную силу обратно. Серсея, которой необходимы союзники в борьбе с претенденткой на Железный трон Дейенерис Таргариен, соглашается переспать с Эуроном.

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По словам Хиди, она спорила с шоураннерами сериала по поводу этой сцены. «Я повторяла: "Она точно не будет этого делать, точно не будет, она продолжит бороться". Но [авторы] знают, что делают, и они настояли на том, что Серсея должна сделать то, что должна», — рассказала актриса.

Исполнитель роли Эурона актер Пилу Асбек подтвердил, что съемкам эпизода предшествовали длительные обсуждения сценария: «У нас было много дискуссий по этому поводу. Органично ли для Серсеи сойтись с Грейджоем ради власти? Мы так долго это обсуждали, что почти пришли к выводу, что это было бы чересчур». Он пошутил, что шоураннеры настояли на сцене, потому что хотели увидеть его обнаженным.

Премьера первой серии восьмого, заключительного сезона «Игры престолов» состоялась в ночь на 15 апреля. Эпизод слили в сеть на четыре часа раньше официального релиза.

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