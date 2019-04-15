Обвиненный в насилии Джонни Депп поставил под угрозу продолжение «Гарри Поттера»

Компания Warner Bros. обеспокоена судьбой третьей части фильма «Фантастические твари» в связи с тем, что бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд выдвинула против него новые обвинения в домашнем насилии. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что съемки картины с участием актера должны были начаться летом, однако в итоге были перенесены на осень. Руководители корпорации пытаются решить, как справиться с негативной реакцией на скандал вокруг артиста в преддверии выхода новой ленты франшизы о Гарри Поттере. «Высокопоставленные женщины в компании сильно переживают из-за работы с Деппом и из-за того, как это выглядит со стороны общества», — пояснил источник издания.

Создавшая серию книг о Поттере писательница Джоан Роулинг одобрила кандидатуру Деппа и заявила, что «искренне рада», что именно он исполнит роль Геллерта Грин-де-Вальда. При этом она отметила, что понимает фанатов, которые злятся и негодуют из-за его кандидатуры.

13 апреля стало известно, что актриса Эмбер Херд выдвинула против бывшего супруга новые обвинения и рассказала, как во время их брака он неоднократно избивал ее, таскал за волосы и душил. По ее словам, артист часто злоупотреблял алкоголем и наркотиками, после чего превращался в «монстра».

Актеры поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, а спустя несколько дней обвинила супруга в домашнем насилии. После того как артистка написала статью на эту тему в The Washington Post, Депп подал против нее иск и потребовал 50 миллионов долларов.

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