Эмбер Херд пыталась лишить Джонни Деппа пальца при помощи бутылки водки

Американский актер Джонни Депп рассказал, что в 2016 году его бывшая жена Эмбер Херд почти лишила его пальца. Об этом сообщает Radar Online.

В документах, которые артист предоставил суду, говорится, что через год после свадьбы он получил перелом среднего пальца правой руки. Это случилось из-за того, что в ходе ссоры супруга бросила в него бутылку водки, стеклянные осколки от которой повредили ему кисть.

В заявлении также отмечается, что из-за травмы Деппу потребовалось хирургическое вмешательство. Согласно утверждениям Херд, ее муж сам порезал палец, окунул его в краску и написал на стене имя Билли Боба Торнтона, так как подозревал, что у его жены был роман с этим актером.

2 февраля стало известно, что Джонни Депп подал в суд иск против бывшей жены. Он потребовал возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов за статью, в которой она называет себя «жертвой домашнего насилия». Адвокаты актера посчитали обвинения Херд ложью и заявили, что таким образом она хочет «продвинуть свою карьеру».

Эмбер Херд и Джонни Депп официально развелись в январе 2017 года. В мае 2016 года актриса сообщила, что муж неоднократно избивал ее, и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы.

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