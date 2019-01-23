Джонни Депп предоставил доказательства невиновности в избиении Эмбер Херд

Американский актер Джонни Депп предоставил суду доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Об этом сообщает портал TMZ.

Артист приложил документы к иску против британского таблоида The Sun. Газета опубликовала материал о ссоре супругов, произошедшей 21 мая 2016 года, в ходе которой Депп швырнул в жену телефон, а затем избил ее. Тогда же в СМИ появились снимки Херд с синяками на лице.

Актер сослался на высказывания очевидцев, которые в день предполагаемого конфликта находились в доме пары. Один из свидетелей заявил, что не видел никаких травм у Херд, а побои на теле девушки появились лишь шесть дней спустя. Кроме того, Депп предоставил показания полицейских, приехавших 21 мая на вызов в апартаменты супругов. По их словам, актриса сказала, что между ней и ее мужем ничего не произошло, а сама она при этом выглядела абсолютно здоровой.

Адвокат артиста Адам Уолдман также рассказал, что получил записи с камер наблюдения, на которых запечатлена Херд через четыре дня после предполагаемого конфликта. Как отметил юрист, на видео не видно никаких синяков и травм.

В декабре 2018 года Эмбер Херд заявила, что после развода с Джонни Деппом столкнулась с угрозами убийства и проблемами с карьерой, из-за чего ей пришлось несколько месяцев практически не выходить из дома. Артистка отметила, что, публично заявив о домашнем насилии, она испытала на себе всю силу гнева, который обрушивается на женщин, затрагивающих такие темы. Пара развелась в январе 2017 года.

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