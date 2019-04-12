Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»

Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил. Об этом сообщает Page Six.

По словам знаменитости, через год после начала отношений актер начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. «Всякий раз, когда он употреблял, я переживала за нас обоих. Он превращался в совершенно другого человека, часто бредящего и жестокого», — рассказала она, добавив, что они оба называли эту версию Деппа «монстром».

Херд призналась, что бывший супруг устраивал скандалы на почве ревности к ее коллеге по фильму Джеймсу Франко, регулярно швырял и ломал вещи в их доме и однажды хотел столкнуть ее сестру с лестницы. Она подчеркнула, что он неоднократно избивал ее руками и ногами так, что она опасалась за свою жизнь. Кроме того, Депп заявлял ей, что она не имеет права запрещать ему употреблять экстази.

Как отметила актриса, из-за любви она много раз прощала экс-мужа и верила, что его поведение изменится к лучшему. Она также предоставила переписки, в которых Депп извиняется перед ней и называет себя дикарем.

Джонни Депп и Эмбер Херд были в браке с февраля 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она обвинила мужа в домашнем насилии. В марте Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя «жертвой домашнего насилия». В ответ актриса выдвинула новые обвинения.

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