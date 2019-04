Первую серию финала «Игры престолов» слили в сеть раньше официальной премьеры

Официальная премьера первого эпизода финального сезона «Игры престолов» состоялась в ночь на 15 апреля. Информация об этом опубликована в Twitter-аккаунте сериала.

Однако стриминговый сервис DirecTV Now выпустил серию на четыре часа раньше запланированной премьеры. Как отмечает Insider, представитель американского транснационального телекоммуникационного конгломерата AT&T, которой и принадлежит DirecTV Now заявила: «Видимо, наша система была так же, как мы, взволнована выходом "Игры престолов" и предоставила нескольким клиентам DirecTV Now ранний доступ к эпизоду по ошибке. Когда мы узнали о неполадке, мы сразу же исправили ее». Тем не менее серия была доступна к просмотру все четыре часа до премьеры HBO.

В России эксклюзивными правами на показ обладает сервис «Амедиатека», но, по данным TJournal, у многих пользователей возникли проблемы с доступом к сайту. Компания не справилась с высокой нагрузкой. Сервис заработал спустя 40 минут после премьеры, в 4:40 по московскому времени.

В преддверии выпуска заключительной части сериала в эфире телепрограммы «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» ведущий за четыре минуты в стихах пересказал содержание 67 уже вышедших эпизодов.

