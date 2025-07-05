Генсек НАТО объяснил свое обращение «папочка» к Трампу

Генсек НАТО Рютте объяснил, почему назвал Трампа папочкой на саммите альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, почему выбрал обращение «папочка» в отношении президента США Дональда Трампа на саммите альянса, который прошел в Гааге. Он рассказал об этом в интервью газете The New York Times (NYT).

«Трамп заслуживает всех похвал, потому что без его лидерства... 2 процента [расходов НАТО на оборону] в этом году и 5 процентов в 2035 году — мы бы никогда, никогда, никогда не смогли достичь соглашения по этому вопросу», — пояснил генсек.

Рассуждая об американском лидере, Рютта сказал, что «папочке» иногда приходится резко выражаться.

Ранее Трамп выпустил лимитированную серию футболок с его портретом и надписью DADDY («папочка»).