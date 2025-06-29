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19:49, 29 июня 2025Мир

Трамп выпустил футболки с надписью «папочка»

NYP: Президент США Трамп выпустил футболки с надписью «папочка»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Trump National Committee

Президент США Дональд Трамп выпустил лимитированную серию футболок с его портретом и надписью «daddy» («папочка»). Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Когда Байден был президентом, над нами смеялись на мировой арене. Весь мир унижал нас! Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают» — написал Объединенный комитет по сбору средств Национального комитета Трампа (JFC) в электронном письме, рекламирующем футболку.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме назвал его «папочкой», которому пришлось вмешаться в конфликт двух детей.

Позднее Белый дом опубликовал видео с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО под песню Daddy's home.

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