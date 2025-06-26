Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:18, 26 июня 2025Мир

Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home

Белый дом опубликовал видео с Трампом на саммите НАТО под песню Daddy's home
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Белый дом опубликовал видео с президентом США Дональдом Трампом под песню Daddy's home. Ролик выложили на официальной странице американской администрации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео показано, как американский лидер спускается с трапа самолета по прилете в Гаагу в официальном костюме и спортивной кепке с надписью «USA». Далее Трамп прибывает на мероприятие в рамках саммита, где общается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими высокопоставленными чиновниками и мировыми лидерами.

«Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», — гласит подпись к публикации.

Ранее Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме назвал его «папочкой». В ответ американский лидер пообещал хорошенько ударить генсека, если тот думает о нем плохо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Илюша поехал помочь родителям». Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

    Женщина облила мужа кипящим маслом по совету из интернета

    Переводить деньги за рубеж стало дешевле

    Раскрыт надежный показатель хорошего ночного сна

    Россиянки назвали главных «крашей-путешественников»

    Стример случайно поджег комнату в прямом эфире

    Гузееву обвинили в мошенничестве

    Появились данные о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Свердловской области

    Российский баскетболист прокомментировал его выбор на драфте НБА

    Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости